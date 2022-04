Lewis Hamilton worstelt opnieuw: ’Frustrerend’

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

„Je begint optimistisch, past wat dingen aan, maar niets dat we veranderen aan de auto lijkt voor een verbetering te zorgen”, aldus Hamilton na de tweede vrije training in Melbourne. Daarin zette hij slechts de dertiende tijd neer, teamgenoot George Russell noteerde de elfde tijd. „De tweede training was lastiger dan de eerste sessie. Het is gewoon een moeilijke auto.”

Mercedes heeft geen updates voor de nieuwe auto, de W13, meegenomen naar Australië. Dat moet later gebeuren in Imola of anders Miami. Hamilton: „Er is nu niet veel dat we kunnen doen. Dit is hoe de situatie is en wij als coureurs moeten er mee rijden. Het is wel frustrerend. Je probeert te pushen, maar zelfs na een goede ronde is de achterstand 1,2 seconde.”

