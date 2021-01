Frenkie de Jong helpt Barcelona aan benauwde winst op Huesca

Uit een fraaie voorzet van Lionel Messi, hersteld van een enkelblessure, tikte de oud-Ajacied in de 27e minuut de bal van dichtbij binnen. Het was zijn tweede treffer dit seizoen in La Liga. Na het doelpunt van De Jong liet Barça nog vele kansen liggen op een hogere uitslag. De Nederlandse international speelde de gehele wedstrijd in Huesca.

Messi speelde zijn 500e wedstrijd voor Barcelona in La Liga en zijn 750e duel in totaal voor de Spaanse grootmacht. Hij is de twaalfde speler en de eerste niet-Spanjaard die de mijlpaal van 500 competitiewedstrijden in La Liga heeft bereikt.

Barcelona staat op de vijfde plek, met een achterstand van tien punten op koploper Atletico Madrid. De lijstaanvoerder won zondag met 2-1 bij Alaves. Atletico heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld dan Barcelona.

