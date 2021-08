’Amerika’ houdt er eigen telling op na en zet zichzelf bovenaan medaillespiegel

Premium Sport

Bronzen Marit Bouwmeester wikt en weegt: door tot Parijs?

Marit Bouwmeester was zaterdag nog in de veronderstelling dat ze haar rijke sportcarrière zou beëindigen na de Olympische Spelen in Japan, maar na het behalen van haar bronzen medaille in de Laser Radial-klasse denkt de 33-jarige zeilster daar alweer anders over.