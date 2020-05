Salarisoffer 35 miljoen slechts wassen neus

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Gezondheid is het belangrijkste. Daarom is het goed nieuws dat bondscoach Ronald Koeman is ontslagen uit het ziekenhuis. Direct presenteerde hij zich strijdvaardig, maar een tandje minder, zeker met het oog op de voetballoze maanden, kan geen kwaad. Belangrijk is dat Koeman er staat in het nieuwe seizoen, dat in september aanvangt met de Nations League en eindigt met het Europees kampioenschap in 2021.