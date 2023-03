Domper voor Botic van de Zandschulp in Indian Wells, Tsitsipas uitgeschakeld

Van de Zandschulp begon nog voortvarend aan de partij in het hoog aangeschreven toernooi in de Amerikaanse staat Californië, dat wordt beschouwd als het vijfde grandslamtoernooi. De nummer 33 van de wereld kwam na een vroege break met 4-1 voor. Ivasjka nam vanaf dat moment de controle over. Hij won na twee breaks met 7-5 de set en brak Van de Zandschulp ook in de eerste game van de tweede set.

In de vierde set van het tweede bedrijf verzwikte Van de Zandschulp zijn enkel tijdens een rally. De Nederlander liet zich behandelen aan de blessure en speelde nog even door, maar hij besloot bij een achterstand van 3-2 in het tweede bedrijf de strijd te staken.

Tsitsipas na 2,5 uur onderuit

Stefanos Tsitsipas is al in de tweede ronde van het masterstoernooi van Indian Wells uitgeschakeld. De Griekse nummer 3 van de wereld verloor met 7-6 (0) 4-6 7-6 (5) van de Australiër Jordan Thompson, die 84 plekken lager staat op de mondiale ranglijst. De partij duurde ruim 2,5 uur.

Voor de 24-jarige Tsitsipas was het pas zijn eerste toernooi sinds het ABN AMRO Open in Rotterdam, waar hij half februari in de tweede ronde verloor van de Italiaan Jannik Sinner. Vorig jaar bleef hij in Californië al in de derde ronde steken, toen schakelde de Amerikaan Jenson Brooksby hem uit.

Tsitsipas, die als tweede geplaatst was en in de openingsronde niet in actie hoefde te komen, gold in Indian Wells als een outsider voor de titel. Rafael Nadal en Novak Djokovic meldden zich beiden af.

Zaterdagavond komt Griekspoor in actie in Californië. Hij treft Guido Pella.