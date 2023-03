Domper voor Botic van de Zandschulp in Indian Wells

Van de Zandschulp begon nog voortvarend aan de partij in het hoog aangeschreven toernooi in de Amerikaanse staat Californië, dat wordt beschouwd als het vijfde grandslamtoernooi. De nummer 33 van de wereld kwam na een vroege break met 4-1 voor. Ivasjka nam vanaf dat moment de controle over. Hij won na twee breaks met 7-5 de set en brak Van de Zandschulp ook in de eerste game van de tweede set.

In de vierde set van het tweede bedrijf verzwikte Van de Zandschulp zijn enkel tijdens een rally. De Nederlander liet zich behandelen aan de blessure en speelde nog even door, maar hij besloot bij een achterstand van 3-2 in het tweede bedrijf de strijd te staken.