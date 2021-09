Bizarre eerste helft in Sevilla: vier(!) strafschoppen...

Karim Adeyemi versierde hoogstpersoonlijk alle drie de penalty’s voor de bezoekers uit Salzburg. De eerste werd door de jonge Duitser zelf naast geschoten. Over de tweede ontfermde zijn Kroatische ploeggenoot Luka Susic zich, en hij opende de score in Sevilla wel.

Nadat doelman Bono Adeyemi had getorpedeerd, mochten de Oostenrijkers voor de derde keer van elf meter aanleggen. Opnieuw pakte Susic de bal, maar dit keer zag hij zijn inzet op de paal belanden.

En nog was het voor het rustsignaal niet gedaan met de strafschoppen, want oud-Ajacied Maximilian Wöber vergreep zich aan Youssef En-Nesyri. En dus mocht ook Sevilla in de persoon van Ivan Rakitic een penalty nemen. De oud-speler van Barcelona trok de stand feilloos gelijk, waar Salzburg al met 0-3 voor had kunnen staan.

Vier strafschoppen in één helft is een Champions League-record, het werd nooit eerder vertoond op het hoogste Europese podium.

