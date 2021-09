Mark van Bommel laat zege uit handen glippen, 5 penalty’s in 2 duels voor Salzburg

In een weinig spectaculaire wedstrijd schoot Renato Steffen enkele minuten na rust Wolfsburg op voorsprong. Weghorst was dicht bij de 2-0 maar zag zijn inzet overvliegen. Later verzuimde hij nogmaals zijn ploeg naar veiligheid te loodsen.

In de slotfase maakte Sevilla gelijk. Josuha Guilavogui haalde Lamela onderuit, goed voor zijn tweede gele kaart, Ivan Rakitic benutte de penalty.

Micky van de Ven bleef bij Wolfsburg op de bank. Bij Sevilla kwam verdediger Karim Rekik ook niet in het veld

Red Bull Salzburg - Lille OSC

In de andere wedstrijd in groep won Red Bull Salzburg in eigen huis van Lille OSC: 2-1.

De Oostenrijkers kwamen in de 35e minuut op voorsprong. Karim Adeyemi benutte een penalty die was gegeven nadat Sven Botman een overtreding op hem had gemaakt.

Het was opnieuw Adeyemi die vroeg in de tweede helft raak schoot vanaf elf meter maakt. Na een handsbal van Burak Yilmaz legde de scheidsrechter de bal weer op de stip. Het was overigens de vijfde strafschop van Salzburg in dit Champions League-seizoen. In het vorige duel met Sevilla kregen de Oostenrijkers drie strafschoppen waarvan er overigens maar eentje werd benut.

Burak Yilmaz tekende na ruim een uur spelen voor de aansluitingstreffer: 2-1. Daarbij een handje geholpen door de doelman van Salzburg die in de fout ging.

