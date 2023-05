Danilo schiet Feyenoord naar winst in Emmen, dat play-offs moet spelen

De Oude Meerdijk is even in mineur, al hield het tot tien minuten voor tijd en de twee goals van Danilo nog zicht op een puntje tegen Feyenoord. Door de afwezigheid van de geblesseerden Gernot Trauner en Marcus Pedersen, werd Mats Wieffer centraal achterin geposteerd door Slot, met Lutsharel Geertruida naast zich als rechtsback. Juist bij Wieffer, die zijn plek op het middenveld ingenomen zag worden door Quinten Timber, ging het na veertien minuten eventjes verkeerd. Hij werd bij een dieptepass van Keziah Veendorp vanuit de rug verrast door Richairo Zivkovic, die uitstekend buitenspel omzeilde en oog in oog met doelman Justin Bijlow voor de 1-0 zorgde.

Het gebeurde in een fase waarin Feyenoord zich de champagnebenen nog van zich af leek te moeten voetballen, na een week vol festiviteiten door het behalen van de landstitel. Het tempo op het warme, benauwende kunstgras, lag een paar tandjes lager dan men dit seizoen gewend is geworden van de ploeg van Slot. Het was een bevlieging van Oussama Idrissi die de Rotterdammers weer langszij bracht. Met een half uur op de klok, speelde hij zichzelf naar binnen toe vrij en schoot hij kiezelhard de 1-1 in de verre hoek.

Niet veel later haalde scheidsrechter Pol van Boekel zich de woede van het thuispubliek op de hals, toen hij een doorgebroken Zivkovic terugfloot omdat hij een overtreding van Feyenoord-spits Gimenez te vroeg bestrafte. Het had één van de spaarzame kansen moeten opleveren waar een verder tandeloos Emmen op loerde. De op de topscorerstitel loerende Mexicaan (nu 14 goals) beleefde een middag waarop hij uiteindelijk FC Utrecht-spits Tasos Douvikas zag uitlopen (18 goals). In de eerste helft werd hij verrast toen een haarscherpe voorzet van Igor Paixao ineens voor zijn voeten belandde en in de tweede helft raakte hij de paal.

De spits, die een vervroegde vakantie weigerde en per se het seizoen helemaal wil afmaken ondanks zijn vele interlandverplichtingen, bleef tot het einde toe sleuren in de jacht op een goal. Maar hij zag de extra spits die Slot er in de persoon van Danilo bijzette, wél twee goals maken. De Braziliaan, die zijn laatste competitiegoal op 6 november tegen Volendam maakte, werkte tien minuten voor tijd een voorzet van Geertruida binnen (1-2) en legde vijf minuten later na een subtiele voetbeweging van Alireza Jahanbakhsh ook de 1-3 in het net.

Met de 3-0 winst van Excelsior op Fortuna Sittard, betekende dit automatisch dat FC Emmen veroordeeld is tot het spelen van de play-offs om degradatie te ontlopen.

Schrikmoment

De spelers van Feyenoord schrokken zich kort na het laatste fluitsignaal even rot, toen de ingevallen Neraysho Kasanwirjo op het kunstgras naar adem lag te happen. De spelers verzamelden zich direct, bezorgd, om hun teammaatje heen. „Volgens mij kreeg hij moeilijk adem, maar we weten niet echt wat hij precies heeft op dit moment”, aldus aanvoerder Orkun Kökçü tegenover ESPN kort na afloop. „Als je hem zo ziet liggen en hij heeft het moeilijk met ademhalen, dan kan er iets ergers aan de hand zijn, maar volgens mij reageerde hij wel gewoon op onze dokter en fysio.”

Later werd bevestigd dat hij inmiddels weer oké is. „Nu kunnen we gelukkig zeggen dat het meevalt, maar iedereen schrikt enorm als er een speler op de grond zakt”, aldus trainer Arne Slot. „Dan haal je horrorscenario’s in je hoofd, maar ik begreep later dat hij altijd bij kennis is geweest.”

Veldmate strijdbaar play-offs in: ’Niet zeuren en kop omhoog’

Aanvoerder Jeroen Veldmate van FC Emmen toonde zich strijdbaar na de nederlaag (1-3) tegen Feyenoord. De club uit Drenthe weet zich op één speelronde voor het einde al zeker van de zestiende plaats en zal in de play-offs degradatie moeten zien te voorkomen. „Het is niet moeilijk om ons nog op te laden. We laten de kop niet hangen. Niet zeuren, maar doorgaan en vol gas geven”, zei Veldmate na de wedstrijd voor de camera van ESPN.

Natuurlijk was er bij Emmen hoop op directe handhaving in de Eredivisie, zei Veldmate. „Daarom is er nu een zure stemming dat we die kans hebben gemist. Maar het is geen reden om nu al op te geven. We hebben alle energie nodig om ons op te laden voor de komende wedstrijden. Eerst volgende week een goede laatste wedstrijd in de competitie spelen en daarna vol gas richting de play-offs. We moeten als ploeg de energie kunnen opbrengen en laten zien dat we beter zijn dan de ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie.”