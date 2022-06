Bellingham: ’Na de meeste wedstrijden krijg ik racistische berichten’

„Er is geen enkele baan ter wereld waarin je het verdient om bekritiseerd te worden met racisme. Maar racisme voelt als iets dat nooit zal verdwijnen. Helaas is dat de wereld waarin we leven. En daarom moeten we er meer tegen optreden. Vooral de mensen aan de macht.”

De 18-jarige Engelse international maakte vorig jaar al enkele racistische reacties openbaar en al gauw ontving hij steun van zijn club en teamgenoten. „Ik kreeg geweldige reacties van mensen die zeiden dat ze aan mijn kant stonden. Maar van de Duitse of Engelse voetbalbond hoorde ik niets.”

Niets schelen

Hij trekt daarom een vergelijking met een incident van afgelopen december, toen hij van de Duitse bond een boete van 40.000 euro kreeg opgelegd omdat hij kritiek had geuit op scheidsrechter Felix Zwayer. „Toen waren ze er wel snel bij. Het werd al gauw een heel drama in de media. Ik heb daarvan geleerd, weet inmiddels wat ik wel en niet kan zeggen en weet dat ik mijn emoties soms beter moet beheersen.”

„Maar, weet je, misschien staan we alleen wat betreft racisme. Misschien kan het ze niets schelen en is het aan mij en ons om onafhankelijk onze boodschap te verspreiden”, zei Bellingham.