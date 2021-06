Organisaties grand slams beloven verbeteringen na Osaka-rel

„We voelen de unieke druk waarmee spelers worden geconfronteerd. Verandering kan echter alleen tot stand komen als we daarbij het handhaven van een eerlijk speelveld, ongeacht rangorde of status, in het oog houden.”

Tumult

Osaka, de nummer 2 van de wereld, besloot zich maandag terug te trekken van Roland Garros naar aanleiding van het tumult dat was ontstaan nadat ze bekend had gemaakt de pers in Parijs niet te woord te staan. De viervoudige grandslamwinnares, die naar eigen zeggen sinds 2018 met depressies worstelt, besloot uit zelfbescherming tot een mediaboycot. De gesprekken met de pers zouden haar mentaal te veel belasten en uit balans brengen.

Osaka won zondag haar eerste partij in Parijs. Met 6-4 7-6 (4) was ze te sterk voor de Roemeense Patricia Maria Tig. Na afloop deed Osaka nog wel een kort interview op de baan. Op de persconferentie verscheen ze echter, zoals aangekondigd, niet. Tennissers zijn na afloop verplicht om met de pers te praten. De organisatie van de Open Franse titelstrijd legde Osaka een reglementaire boete op van 12.000 euro en dreigde met diskwalificatie als ze in het vervolg van het toernooi bij haar weigering zou blijven. Daarop besloot het 23-jarige Japanse sportidool zich niet meer te laten zien op Roland Garros.

Betere timing

„We zijn van plan om samen te werken met de spelers, de tours, de media en de bredere tennisgemeenschap om betekenisvolle verbeteringen te creëren”, lieten de vier grand slams weten. Osaka bekende maandagavond dat de timing van haar boycot, die ze vlak voor het begin van het toernooi in Parijs uitsprak, beter had gekund. Ze zei daarbij dat ze openstaat voor een gesprek met de belanghebbende organisaties, waaronder die van Roland Garros, Wimbledon, US Open en Australian Open.