Tess Wester en Mart Lieder gaan trouwen

„Ik kan nog steeds niet geloven dat dit echt gebeurd is. Ik denk oprecht dat ik het gelukkigste meisje in het universum ben”, schrijft ze op Instagram. „Op kerstavond heb ik het mooiste cadeau gekregen dat ik maar kon wensen: ik heb JA gezegd.”

Lieder doet de ring om bij Wester Ⓒ Instagram Tess Wester

December is voor Wester een bijzondere maand. Zo werd ze met de Oranje-dames wereldkampioen, door Spanje in een onwaarschijnlijke thriller te verslaan. In de slotfase had de keepster nog een onderscheidende rol door enkele fraaie reddingen. Door de WK-zege werd ze met het Nederlandse handbalteam ook nog eens Sportploeg van het jaar.

Lieder voetbalt tegenwoordig in Denemarken, net als Wester daar handbalt. Hij verruilde FC Eindhoven in mei 2018 voor SønderjyskE, waar hij een tweejarig contract tekende. Hij werd in het seizoen 2017/18 topscorer van de eerstedivisie met 30 doelpunten in 31 competitiewedstrijden.