Oranje rekent wel af met Letland

Turkije gaf op hetzelfde moment nogmaals een visitekaartje af. De Turken lieten in Scandinavië weinig heel van Noorwegen. Na 90 minuten stond het 0-3. In de groep van Oranje won ook Montenegro voor de tweede keer, met 4-1 van Gibraltar, komende dinsdag de volgende opponent van Nederland. Montenegro won afgelopen woensdag met 2-1 van Letland.

Het was een bijzondere avond voor Oranje. Voor het eerst in ruim een jaar zaten er weer toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA bij een interland van het Nederlands elftal. Ruim 5000 fans deden mee aan een van de zogenaamde fieldlab-evenementen. Bovendien floot voor de eerste keer in de geschiedenis een vrouwelijke scheidsrechter de mannen van Oranje, de Française Stéphanie Frappart.

Arbiter Stéphanie Frappart. Ⓒ ANP/HH

Oranje domineerde, was pas in de 27e minuut echt dicht bij een doelpunt. Davy Klaassen raakte de lat op aangeven van Steven Berghuis. Klaassen was een van de drie nieuwe basisspelers ten opzichte van de sof in Turkije. Ook Luuk de Jong en Denzel Dumfries mochten het laten zien. Donyell Malen, Marten de Roon en Kenny Tete moesten op de bank beginnen.

Bekijk ook: Schijn van wanorde onder Frank de Boer bij Oranje

Na een half uur was er verlossing voor Oranje en ook voor Steven Berghuis. Na een fraaie rush van Frenkie de Jong vond Klaassen de rechtsbuiten van Feyenoord. Berghuis kneep naar binnen en vond fraai de verre hoek. Het betekende de eerste interlandgoal voor de 29-jarige Feyenoorder. Berghuis begon in de ArenA aan zijn 23e optreden in dienst van Oranje.

Tien minuten later had Berghuis ook bijna zijn derde assist als international te pakken, maar Luuk de Jong teisterde voor de tweede keer deze avond de lat. 1-0 bij de rust was te weinig, zeker met het oog op het doelsaldo dat op het einde van de rit nog weleens belangrijk kan zijn. In 2017 miste Oranje de play-offs voor het WK, omdat het op doelsaldo tekort kwam ten opzichte van Zweden, vooral door een monsterscore tegen Luxemburg: 8-0.

Luuk de Jong heeft gescoord. Ⓒ ANP/HH

Luuk de Jong

In de tweede helft duurde het 25 minuten tot de tweede goal viel. Memphis Depay was de man van de assist uit een hoekschop. Luuk de Jong deed wat hij het beste kan van alle internationals: koppend scoren. Bij die twee goals bleef het.

Bekijk ook: Een van de bizarste dagen uit de geschiedenis van Oranje

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.