Loodzware slotweek Giro d’Italia nodigt uit tot aanvallen op dominante Egan Bernal

Te beginnen op maandag. Na een relatieve rustdag voor de favorieten is het weer klimmen geblazen. De etappe zou oorspronkelijk van Sacile naar Cortina d’Ampezzo gaan, maar is iets ingekort tot 155 kilometer vanwege de barre weersomstandigheden. Ook zijn er twee flinke beklimmingen geschrapt, de Passo Fedaia en de Passo Pordoi.

Passo Giau

Dat betekent niet dat er geen spektakel verwacht hoeft te worden. Er staan nog altijd twee cols van de eerste categorie op het menu. De laatste daarvan is de Passo Giau, die met 9,3 procent het hoogste gemiddelde stijgingspercentage kent. Bovendien wordt de hele etappe alsnog afgewerkt in de regen, terwijl de temperatuur op de bergtoppen slechts enkele graden boven het vriespunt uitkomt. Er wordt voor op de Passo Giau zelfs sneeuw voorspeld. Dat belooft nog wat voor de afdaling richting de finishplaats.

Dinsdag krijgen de renners tijdens de tweede rustdag de kans om te bekomen van de loodzware zestiende etappe, maar woensdag is het weer klimmen geblazen. Weliswaar loopt na het vertrek vanuit Canazei de weg eerst lang naar beneden, met uitzondering van een korte beklimming van derde categorie, maar dan volgen er twee reuzencols. Eerst de Passo San Valentino (14,8 kilometer à 7,8 procent) en vervolgens ligt de finish op de Sega di Ala. Deze beklimming is iets korter, maar een stuk steiler (11,2 kilometer à 9,8 procent). Vooral op vier kilometer van de meet zullen de lichtste verzetten ingeschakeld worden, als de stijging oploopt tot de zeventien procent, waarna het in de laatste kilometers iets afvlakt.

Simon Yates lijkt de belangrijkste uitdager van Egan Bernal. Ⓒ ANP/HH

Op donderdag volgt er vooral een hele lange etappe. Met 231 kilometer is de rit van Roverto naar Stradella de langste van deze ronde. Het parcours blijft lang vlak, maar wie iets wil ondernemen kan het in de finale altijd nog proberen, wanneer vier korte klimmetjes opdoemen. Op de top van die laatste is het drie kilometer dalen en drie kilometer vlak tot aan de finish. In deze finale zal Peter Sagan zijn knechten van Bora-hansgrohe weer aansporen om de gashendel open te trekken om de overgebleven snelle mannen te lozen.

Nog twee aankomsten bergop

De klassementsmannen zullen dan vooral energie willen sparen met oog op wat er tijdens de laatste twee bergritten volgt. Op vrijdag staan er twee cols van eerste categorie op het menu. De top van die eerste, de Mottarone, ligt ver, bijna negentig kilometer, van de streep. Maar de slotbeklimming Alpe di Mera is direct ook de finishplaats. Na een kort opwarmstukje wordt de tien kilometerlange Alpe di Mera een klim met stijgingspercentages die in de laatste vijf kilometer gemiddeld op 10,4 zit.

Daarmee is de koek voor de klimmers nog niet op, want tijdens de laatste rit in lijn van 164 kilometer rijden de renners weer drie flinke bergen op. Met de lange Passo San Bernardino en de Splügenpass klimmen de renners twee keer tot ruim 2000 meter boven zeeniveau. De finish van deze etappe ligt iets lager (1721 meter) op de Alpe Motta. Buiten een nagenoeg vlakke kilometer even voor de top is het wederom een sluitstuk waar de echte klimgeiten zich op uit kunnen leven. En een feest voor de Colombiaan Egan Bernal leider, die opgroeide in Zipaquirá, een dorpje op 2700 meter hoogte. Boven de 2000-metergrens zijn er altijd renners die moeite met de ijle lucht hebben, waar Bernal dus in het voordeel is.

Afsluitende tijdrit

De Giro d’Italia wordt afgesloten met een tijdrit van Senago naar Milaan van net iets meer dan dertig kilometer. Hoewel Bernal tijdens de openingstijdrit op Yates amper tijd verloor (één seconde) zal hij voor deze volledig vlakke onderneming graag een minuut voorsprong hebben op de Brit om zeker te zijn van zijn zaak. Ook de huidige nummers drie en vier van het algemeen klassement, Damiano Caruso en Alexandr Vlasov, die beiden binnen twee minuten van het roze staan, waren sneller dan Bernal in Turijn.

Yates heeft in het verleden bovendien al bewezen ook op vlakke tijdritparcoursen goed uit de voeten te kunnen. In Parijs-Nice won hij twee jaar geleden een vlakke race tegen de klok met een kort klimmetje erin. Bernal werd in diezelfde tijdrit zesde op vijftien tellen.