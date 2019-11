Ten Hag: ’Ajax moet concessies doen’

Ten Hag weet nog niet of hij over Noussair Mazraoui kan beschikken. „Hij heeft niets ernstigs”, zei hij. „Maar hij heeft nog wel een kneuzing die hem belemmert te bewegen. Hij gaat zo trainen en dan gaan we het morgen bekijken.”

Ook Lille heeft te kampen met defensieve zorgen. Adama Soumaoro en José Fonte ontbreken wegens blessures. Ten Hag denkt niet dat Ajax daar te veel voordeel van heeft. „De selectie van Lille kan die spelers heus wel opvangen.”

Bekijk ook: Trainer Lille voelt zich verraden

Bekijk ook: Verrassende naam in selectie Ajax

Bekijk ook: Ajax wisselvallig in Frankrijk

Ajax heeft de meeste gele en rode kaarten van alle 32 clubs in de Champions League. „Je hebt ze liever niet, we spelen pressievoetbal met heel veel ruimte in de rug, we spelen positief agressief. En wat ons aangaat, daar moeten wel misschien ook naar kijken. Soms moeten we wat slimmer zijn. Ja het ligt wel een beetje aan de speelstijl.”

Lille is met slechts één punt uit vier groepswedstrijden al kansloos voor de achtste finales van de Champions League. Met een ruime zege op Ajax kan de club nog wel overwinteren in de Europa League. „Zij gaan ons zeker onder druk zetten”, voorspelde Ten Hag. „Dat deden ze in Amsterdam al. Onze zege van 3-0 was erg geflatteerd.”