Primoz Roglic neemt voorschot op Giro-zege door winst in spectaculaire tijdrit

Voor Roglic is het de vierde eindzege in een grote wielerronde. De Sloveen won de Ronde van Spanje in 2019 en in de twee daaropvolgende jaren. Hij eindigde eerder in 2019 als derde in de Giro en in 2020 als tweede in de Tour de France, toen hij op de voorlaatste dag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles door zijn landgenoot Tadej Pogacar uit de leiderstrui werd gereden.

Van tevoren was één ding duidelijk: er zouden door de klimtijdrit duidelijkheid komen in de top van het algemeen klassement. Thomas, Roglic en Almeida, in die volgorde de nummers één tot en met drie, konden een belangrijke stap naar de algehele zege zetten.

Roglic deelde een dag eerder een kleine speldenprik uit door in de koninginnenrit drie seconden in te lopen op Thomas. Maar de afstand naar de Welshman was voor de Sloveen nog steeds 26 seconden. Een schone taak dus voor Roglic om daar op de Monte Lussari werk van te maken.

Bij het eerste tussenpunt bleek Roglic de snelste van het triot favorieten te zijn. Al was het verschil klein, de Sloveen was twee seconden sneller dan Thomas en vier dan Almeida. Rozetruidrager Thomas nam zijn tijd bij de fietswissel. Zijn concurrenten profiteerden.

Bron: discovery +

Op het tweede meetpunt was Thomas zestien seconden langzamer dan Roglic. De Sloveen had echter materiaalpech, nadat zijn ketting van de fiets ging. Het verschil in klassement was maar 26 seconden. Roglic was de snelste met 42 seconden sneller dan Almeida, hij was uiteindelijk ook sneller dan de Brit Thomas.

Bron: discovery +

Doordat zondag de laatste etappe vooral vlak is, heeft Roglic de eindzege vrijwel zeker binnen. Voor Roglic is het de vierde eindzege in een grote wielerronde. De Sloveen won de Ronde van Spanje in 2019 en in de twee daaropvolgende jaren. Hij eindigde eerder in 2019 als derde in de Giro en in 2020 als tweede in de Tour de France, toen hij op de voorlaatste dag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles door zijn landgenoot Tadej Pogacar uit de leiderstrui werd gereden.

Bron: discovery +

Roglic had genoten van de klimtijdrit naar Monte Lussari. De Sloveen van Jumbo-Visma maakte zijn achterstand van 26 seconden op rozetruidrager Geraint Thomas goed en heeft de eindzege in de Giro d’Italia voor het grijpen. „Dit was wel geweldig”, zei hij na zijn ritzege. „Ik bedoel niet alleen de overwinning, maar vooral de mensen en de energie. Dit is wel echt een moment om te herinneren.”

Roglic bleef rustig nadat hij op enkele kilometers van de top de ketting van zijn fiets had gereden. „De ketting viel eraf en dat hoort erbij”, zei hij. „Ik heb hem terug erop gelegd en ben weer vertrokken. Natuurlijk wil je liever niet dat zoiets gebeurt.”

’Ik vloog’

Vooral de massaal aanwezige Sloveense fans gaven Roglic de motivatie er alles uit te persen. Op de streep noteerde hij alsnog de beste tijd en zag vervolgens dat Thomas 40 seconden op hem moest toegeven. „Ik had de benen en de mensen gaven net dat beetje extra. Ik vloog en genoot ervan.”

De nieuwe rozetruidrager moet zondag alleen nog een vlakke laatste etappe in Rome rijden, waar normaal gesproken geen aanvallen op de leiderstrui meer plaatsvinden. „Nog één dag te gaan en focus houden”, zei Roglic. „Het is best een zwaar en technisch rondje en het is pas echt voorbij als het klaar is. Maar het ziet er goed uit.”