Dakar: Tim en Tom Coronel, boefjes met bravoure

Tim en Tom Coronel. Ⓒ MARCEL VERMEIJ/RACEMANIACS

Ze rijden niet in een snelle fabriekswagen, maar zijn wel de enig overgebleven Nederlanders in het autoklassement van de Dakar Rally. Nadat Erik van Loon en Bernhard ten Brinke hun dure Toyota’s niet heel konden houden, moeten Tim en Tom Coronel (48) met hun zelf gefabriceerde auto de Hollandse eer in deze klasse hooghouden. Een interview met de dynamische tweeling vanuit de Saoedische woestijn.