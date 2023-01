’Blessure Luuk de Jong valt mee’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy gaf na afloop aan, dat hij komende dinsdag, als hij met zijn team op bezoek gaat bij FC Emmen, weer over De Jong hoopt te beschikken. „Het was een flinke hoofdwond Het is gehecht en nu allemaal weer netjes dicht. Maar het is natuurlijk niet prettig. Er worden nog testen gedaan. Wat betreft de wond is alles verzorgd en ik heb ook niks gehoord over een hersenschudding. Dus hopelijk is hij oké voor dinsdag.”

Dat zou een meevaller zijn voor de PSV-trainer, die recent twee belangrijke aanvallers kwijtraakte met de verkoop van Cody Gakpo (naar Liverpool) en Noni Madueke (naar Chelsea). Wel komt de Portugees Fabio Silva de Eindhovenaren versterken. De spits was al bij de wedstrijd tegen Vitesse en zijn komst wordt morgen afgerond.

De Jong ligt geblesseerd op het veld. Ⓒ PROSHOTS