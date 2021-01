Patrick Roest deelt dreun uit met sterke 5 kilometer en pakt de leiding

Roest moest als eerste van de favorieten, maar dankzij Nils van der Poel was er toch al een behoorlijke richttijd neergezet. De Zweed maakte voor de dweil al indruk en werd met een tijd van 6.13,03 tweede op de afstand. Want alleen Roest was sneller dan Van der Poel. De Nederlander bouwde in de eerste paar ronden al een voorsprong van enkele seconden. Die gaf hij vervolgens niet meer prijs.

Sverre Lunde Pedersen startte twee ritten later tegen de Bart Swings, maar de Noor maakte geen moment indruk. Hij werd uiteindelijk zevende op bijna tien seconden van Roest (6.19,97). Op de 1500 meter heeft Roest daardoor een voorsprong van 2,50 seconden.

Marcel Bosker staat derde in de tussenstand na twee afstanden, op 3,08 van ploeggenoot Roest. De EK-debutant finishte op de 5000 meter als derde (6.15,81). Stayer Marwin Talsma, vierde op de 5000 meter (6.17,12), neemt in het klassement de negende plek in.

Revanche na ’slechte’ race

Roest was eerder op zaterdag nog allerminst tevreden over zijn race op de 500 meter. Na een haperende start moest hij zijn tegenstander Pedersen laten gaan. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 was nog wel vrij klein: 36,25 tegenover 36,39. „Een slechte race, eentje om snel te vergeten”, oordeelde Roest kort en krachtig bij de NOS. „Het was technisch niet goed en daar baal ik onwijs van.”

Een paar uur later nam de getergde Roest revanche op zichzelf. Hij startte zeer ambitieus en zat halverwege zijn race ruim onder zijn eigen baanrecord van 6.08,21, dat hij eind december in Thialf reed onder ideale omstandigheden. In de laatste drie ronden echter besloot Roest zich zaterdag verder niet te forceren, ook met het oog op de 1500 meter en de 10.000 meter die zondag nog wachten.

„Ik begon heel snel en moest mede daardoor in de slotfase behoorlijk strijden, maar ik ben wel blij dat ik mijn race goed heb kunnen afsluiten”, analyseerde Roest, die keurig rondjes van in de 29 seconden bleef rijden. „Ik zal nooit durven zeggen dat een kampioenschap na de eerste dag al is beslist, maar ik sta er in elk geval heel goed voor. Ik heb een mooie klap uitgedeeld.”