Deschamps ziet grieperig trio terugkeren op laatste training

Varane, Konaté en Coman ontbraken vrijdag op de training omdat ze zich grieperig voelden. Het trio nam zaterdagmiddag wel deel aan de laatste training voor de finale. Of ze ook direct fit genoeg zijn voor een basisplaats zal zondag duidelijk worden.

Er waart deze week een virus rond in de nationale ploeg van Frankrijk. Adrien Rabiot en Dayot Upamecano meldden zich ziek af voor de halve finale tegen Marokko (2-0), maar zij hebben de training inmiddels hervat.

Deschamps wilde niet uitgebreid ingaan op de maatregelen die zijn medische staf heeft genomen om te voorkomen dat er nog meer spelers ziek worden. „Ik snap dat dit een item is, maar dit ga ik niet vertellen. Natuurlijk hebben we hier wel over gesproken.”

Deschamps mist op het WK vanwege blessures onder anderen Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté en Christopher Nkunku. Lucas Hernandez liep tijdens het toernooi een zware knieblessure op.

