Uniek profdebuut keeperstelg Sem Westerveld voor Jong AZ

Met het debuut van Westerveld (18) houdt de in San Sebastian geboren tiener een familietraditie in ere. Niet alleen vader Sander, ex-speler van onder andere FC Twente, Vitesse, Liverpool, Real Sociedad en Oranje, was doelman. Opa Hennie Ardesch verdedigde het doel van FC Twente en ADO.

Ardesch was voornamelijk tweede doelman. Zo werd hij in Den Haag gehuldigd nadat hij 250 duels achter Ton Thie reservekeeper was geweest.

Overigens schopte de vorig jaar overleden Ardesch het nog bijna tot goalie van Atlético Madrid. De Madrilenen boden de tukker een contract aan, maar omdat de grenzen dicht bleven voor buitenlanders, ging de overgang niet door. Saillant detail: ook schoonzoon Sander zag ooit een transfer (van Real Sociedad) naar Atlético afgeketst.

Sem Westerveld zet een unieke familietraditie voort.

Sem Westerveld is afkomstig uit de jeugd van AZ. Hij startte zijn keepersloopbaan in 2013 in Zuid-Afrika bij Ajax Cape Town, de club waar zijn vader destijds voor uitkwam. Westerveld junior is nog niet in het bezit van een profcontract.