Premium Het beste van De Telegraaf

Vereerde Ellen ten Damme nu wél voor Wilhelmus bij TT: ’Wat doe ik aan?’

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Ellen ten Damme: „Ik hou wel van dat ceremoniële, van dat plechtige. Het is meteen een moment van bezinning. Een gevoel van samenzijn, dat is toch niet verkeerd?” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

ASSEN - Hoe ze het Wilhelmus vlak voor de 92e TT zal laten klinken, wist Ellen ten Damme begin deze maand nog niet. Gooit de zangeres in Assen een rocksausje over het Nederlandse volkslied heen, zoals ze momenteel doet in de nummers van haar theatertour Barock? Of wordt het een klassieke uitvoering waarbij de Johan Willem Friso Kapel die haar begeleidt domineert?