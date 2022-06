AZ hengelt Zweedse vleugelspeler Mayckel Lahdo binnen, Aboukhlal richting uitgang

De verwachting is dat AZ de linksbuiten die ook op de rechterflank uit de voeten kan, op zeer korte termijn zal presenteren. De eerste training van AZ staat aanstaande maandag op het programma.

De nummer vijf van het afgelopen seizoen en winnaar van de play-offs om een Europees ticket, moet al vroeg aan de bak. Op 21 juli staat de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League immers al op de rol.

600.000 euro

Lahdo, in het bezit van Libanese roots, was de afgelopen drie duels basisspeler van Hammarby. In Zweden is het seizoen in volle gang. Het uit Stockholm afkomstige Hammarby is de huidige nummer drie van de Allsvenskan, het hoogste profniveau van Zweden.

Met de Scandinavische tiener heeft AZ een tweede Zweedse vleugelspits in de selectie lopen. Jesper Karlsson werd in 2020 vastgelegd. AZ betaalt ruim 600.000 euro voor Lahdo, die vorig seizoen (2021) was uitgeleend aan Hammarby TFF, een satellietclub van Hammarby IF waar talenten kunnen rijpen.

Aboukhlal

Waar de ene vleugelspeler komt, kan de ander zomaar snel uitvliegen. Toulouse heeft haar pijlen gericht op Zakaria Aboukhlal (22). De Zuid-Franse club promoveerde afgelopen seizoen naar de Ligue 1, nadat het op 25 april het kampioenschap van de Ligue 2 in de wacht had gesleept.

Volgens Franse media zijn de besprekingen over een transfer van de Marokkaanse international in een afrondende fase. Bij Toulouse staan ook de Nederlanders Branco van den Boomen en Stijn Spierings onder contract. Aboukhlal staat nog een jaar onder contract bij AZ, waarvoor hij het afgelopen seizoen in 44 duels acht keer scoorde. AZ nam de aanvaller drie jaar geleden voor twee miljoen euro van PSV.