Haarhuis en Eltingh sloegen toe op zelfde dag als Bergkamp: ’Het was onze laatste kans’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

De Wimbledon-titel is binnen voor Jacco Eltingh (r.) en Paul Haarhuis. Op 4 juli 1998 wint het duo in een ware thriller van de Australiërs Todd Woodbridge en Mark Woodforde.

Het is 4 juli 1998. Op de dag dat Dennis Bergkamp Oranje in de kwartfinales van het WK langs Argentinië schildert (2-1), schrijven ook Paul Haarhuis en Jacco Eltingh historie. Op het centre court van Wimbledon grijpt het Nederlandse duo in een thriller de dubbeltitel en slaagt het tweetal er als eerste mannendubbel in om alle grandslamtitels te veroveren. Op verzoek van De Telegraaf blikken Haarhuis en Eltingh duo terug op de vervolmaking van hun loopbaan, 25 jaar geleden.