Mercedes-teambaas Toto Wolff: ’Het gaat nu tussen Valtteri Bottas en George Russell’

Russell is een protegé van Mercedes en Wolff, rijdt nu nog voor staartteam Williams en wordt steeds vaker in verband gebracht met promotie naar het vlaggenschip. Dat zou dan ten koste gaan van Bottas, wiens huidige verbintenis na dit seizoen afloopt.

„De komende races gebruiken we om meer duidelijkheid te krijgen”, aldus Wolff op de Red Bull Ring. „De laatste race van Valtteri vond ik erg sterk, dat moet hij zien te consolideren. We kennen ook de sterke en zwakke punten van George. Ik verwacht dat we gedurende de zomer een beslissing gaan nemen. We zullen alleen met Valtteri en George onderhandelen. Het gaat tussen hen.”

Wolff is vanzelfsprekend erg blij met de snelle contractverlenging van Hamilton, die voor twee jaar heeft bijgetekend. „Dit spannende kampioenschap verdient onze volledige concentratie, vandaar dat de bekendmaking zo snel is gekomen. Lewis kent het team als geen ander en zijn snelheid en motivatie zijn spot on. Hij heeft nog zoveel passie voor de sport. Volgend jaar breekt het nieuwe tijdperk aan van de sport, het was belangrijk om voor twee jaar te tekenen.”