Van Baarle lonkt naar podium: ’We hebben twee kaarten om te spelen’

Dylan van Baarle Ⓒ Hollandse Hoogte

ADELAIDE - Vorig jaar eindigde Wout Poels nog als derde in de Santos Tour Down Under. Ditmaal kan Dylan van Baarle met een podiumplaats in de voetsporen treden van zijn voormalige ploegmaat bij Team Ineos. „Rohan (Dennis, red.) is nu onze leider, maar we staan allebei op dezelfde tijd. We hebben in ieder geval zondag met de aankomst op Willunga Hill twee kaarten om te spelen, dat is altijd beter dan één”, aldus Van Baarle.