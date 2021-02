Bayern München pakt ook wereldtitel voor clubteams

Pas na een klein uur viel de naar later bleek enige treffer in het met name na rust eenzijdige duel, al leek het doelpunt van Benjamin Pavard in eerste instantie afgekeurd te worden. De Franse international schoot raak, maar spits Robert Lewandowski leek buitenspel te hebben gestaan. De VAR gaf na lang beraad alsnog goedkeuring aan het doelpunt.

De wereldbeker voor clubs betekende de zesde prijs op rij voor de Zuid-Duitse club. Onder leiding van de 55-jarige Hansi Flick pakte Bayern vorig seizoen de ’dubbel’ in eigen land (landstitel en beker) en won het de Champions League. De ’Rekordmeister’ veroverde begin dit seizoen ook de Duitse en Europese Supercup. Slechts één club slaagde er eerder in dezelfde trofeeën (maar dan in Spanje) op rij te winnen: dat was FC Barcelona onder Pep Guardiola in het seizoen 2009-2010.

Al Ahly

Al Ahly uit Egypte eindigde als derde op het WK voor clubs. De Afrikaanse kampioen versloeg in de strijd om het brons de Braziliaanse club Palmeiras na strafschoppen met 3-2.

Het duel tussen Al Ahly en Palmeiras, de winnaar van de Copa Libertadores, eindigde na ruim negentig minuten in 0-0. Daarna moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin misten aan Braziliaanse kant Rony en Luiz Adriano meteen al, terwijl Al Ahly begon met een rake penalty van Badr Banoun.

Na missers van Amr Al-Sulaya en Marwan Mohsen en twee benutte strafschoppen van de Egyptische club, moest Felipe Melo Palmeiras met de vijfde strafschop op gelijke hoogte brengen. De oud-speler van Juventus, Galatasaray en Internazionale miste echter.