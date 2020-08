Heerlijke dagen voor Demi en Perr Schuurs

Demi Schuurs en Kveta Peschke hebben de felbegeerde faas binnen. Ⓒ ANP/HH

Het zijn bijzondere dagen voor de familie Schuurs. Een dag nadat voetballer Perr (20) te horen kreeg dat hij voor het eerst een plek had verdiend in de selectie van het Nederlands elftal veroverde zijn zus Demi (27) in New York de misschien wel grootste dubbeltitel uit haar tennisloopbaan tot nu toe. En dus heerst er trots en blijdschap in de Limburgse familie.