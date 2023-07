Sepp van den Berg op huurbasis van Liverpool naar Mainz

Het verhaal van FSV Mainz 05-trainer Bo Svensson sprak tot de verbeelding van Van den Berg en overtuigde hem te kiezen voor de Bundesligaclub. „Ik hou echt van de manier waarop Bo Svensson naar voetbal kijkt.”

Liverpool-manager Jurgen Klopp heeft ook een goed woordje gedaan over Mainz. Dat is zijn oude club, waar de trainerscarrière van Klopp begon. „Voordat ik hier kwam, heb ik natuurlijk ook met Jürgen Klopp gesproken. Hij was lyrisch over de club en zei dat ik me hier erg op mijn gemak zou voelen. Ik ben hier al in het stadion geweest, ken de fans en hoop samen met het team iets te bereiken.”

Van den Berg werd in 2019 voor 1,9 miljoen euro door Liverpool overgenomen van PEC Zwolle. Tot een doorbraak in de hoofdmacht is het nog niet gekomen voor Van den Berg, die slechts viermaal speelde in het eerste van de Reds. De afgelopen seizoenen werd hij steeds verhuurd. Eerst aan Preston North End en vervolgens aan Schalke 04 en nu dus FSV Mainz 05. Van den Bergs jongere broer Rav heeft deze zomer ook de stap naar Engeland gemaakt. Hij is gekocht door Championship-club Middlesbrough.