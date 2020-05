Vitesse legt Pasveer nog een jaar extra vast

Pasveer kwam in de zomer van 2017 over van PSV naar Vitesse. Hij was in de afgelopen drie seizoenen in 74 duels actief. Met negen keer de nul en vier assists kan de ervaren doelman terugkijken op een goed seizoen. In zijn eerste jaar verloor Pasveer na een mindere fase zijn basisplaats aan Jeroen Houwen, waarna hij in het tweede seizoen begon als tweede keeper achter de Portugees Eduardo.

Vertrouwen terug

Nadat ook die een matige periode doormaakte, gaf Slutsky in de slotfase van het seizoen 2018/2019 het vertrouwen weer aan Pasveer. De doelman pakte die kans met beide handen aan en kende tot aan het moment dat de competitie door het coronavirus abrupt tot stilstand kwam een sterke jaargang.

„Vitesse is een heel prettige club om voor te spelen”, zegt Pasveer, die eerder jarenlang voor Heracles Almelo uitkwam. „De faciliteiten zijn uitstekend en we doen jaarlijks mee om plaatsing voor Europees voetbal. Ik voel mij topfit en voor mijn gevoel kan ik nog jaren mee op dit niveau.”

’Één van de beste van Nederland’

Technisch directeur Johannes Spors reageert eveneens verheugd op de contractverlenging. „We zijn bezig om ons team voor het nieuwe seizoen op te bouwen. Remko heeft zowel op als buiten het veld bewezen belangrijk te zijn voor de club. Hij is één van de beste doelmannen van Nederland. En met al zijn ervaring kan hij het team, en specifiek onze talenten, onder zijn hoede nemen.”

Het langer vastleggen van Pasveer is de eerste daad van de nieuwe technisch directeur Spors, die onder meer op zoek moet naar vervangers voor de aanvallers Tim Matavz en Bryan Linssen, van wie de contracten aflopen.