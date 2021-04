De Graafschap vreest volksfeest

De ploeg uit Doetinchem treft vrijdag kampioen SC Cambuur in Leeuwarden en kan bij een zege en misstappen van concurrenten Almere City en Go Ahead Eagles de tweede plaats in de keuken Kampioen Divisie en promotie naar de Eredivisie veiligstellen.

Supporters van De Graafschap verzamelden zich recentelijk meerdere keren met sfeeracties bij stadion De Vijverberg. Ostendorp vraagt de fans via een videoboodschap om de enorme betrokkenheid bij de club te houden, maar de club wel vanuit huis te volgen. „Laten we ons nog even aan de maatregelen houden zodat we volgend jaar, liefst in de Eredivisie, in volle stadions kunnen spelen.”

Ostendorp gaat in op de vele vragen die hij krijgt van supporters over eventueel huldigen. „Ik kan er niets aan doen, er mag helemaal niets.” De voorzitter zegt in gesprek te zijn met gemeente en politie om te kijken wat mogelijk is, mocht het moment daar zijn dat de club de promotie binnen heeft. „We moeten het nog even volhouden met elkaar.”