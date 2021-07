Ander camerastandpunt bewijst gelijk Team Kuipers

Met het oog daarop was het wel vervelend dat de eerste Deense goal gemaakt leek te worden uit een hoekschop, die zo op het eerste oog niet toegekend had mogen worden. In de beelden die op tv te zien waren, leek de door Erwin Zeinstra geconstateerde hoekschop onterecht, omdat de Deen Kasper Dolberg de bal als laatste leek te raken. Een ander camerastandpunt, dat niet in de uitzending zat, laat echter zien, dat Zeinstra niet verkeerd zat en dat de bal weldegelijk via de hand van de Tsjechische verdediger over de achterlijn ging.

Kuipers lijkt goede papieren te hebben om de finale op Wembley te gaan fluiten. Omdat Engeland, Spanje en Italië in de halve finale staan, zijn sowieso vijf belangrijke concurrenten (Oliver, Taylor, Mateu Lahoz, Del Cerro Grande en Orsato) afgevallen, want landen die bij de laatste vier zitten, leveren in de regel sowieso niet de finalescheidsrechter.