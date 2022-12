Premium Het beste van De Telegraaf

Ronald Koeman 8 jaar geleden geestelijk vader van wingbacks

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ronald Koeman zag in 2014 als eerste dat Oranje succes zou kunnen hebben in een systeem met vijf verdedigers. Ⓒ Getty Images

DOHA - Na de plaatsing voor de kwartfinale van het WK ten koste van de Verenigde Staten (3-1) gaat in Qatar vanzelfsprekend bijna alle aandacht uit naar Louis van Gaal, die van Oranje een vechtmachine maakte. Vanwege de hoofdrollen voor Denzel Dumfries en Daley Blind verdient echter ook een andere bondscoach – een voormalige en de aanstaande – een speciale vermelding. Als trainer van Feyenoord legde Ronald Koeman in 2014 de basis voor het bronzen WK in dat jaar én voor het huidige succes.