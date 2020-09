’Louis van Gaal of Bert van Marwijk beste keuze voor Oranje tot EK’

Robin van Persie. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Robin van Persie, topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, geeft vanaf heden elke maand in Telesport zijn visie op ontwikkelingen in het topvoetbal. Hij is de nieuwe columnist naast Wim Kieft, Ruud Gullit en Bert van Marwijk. In zijn eerste bijdrage richt hij de focus op het bondscoachschap, Donny van de Beeks transfer naar Manchester United en zijn eigen rol bij Feyenoord.