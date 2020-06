Sportkoepel NOC*NSF dolblij met heropening sportseizoen

„Concreet betekent dit voor de sport dat wij vanaf 1 juli overal weer kunnen sporten en we ook weer wedstrijden en competities mogen organiseren”, vervolgde hij. „Ook als de 1,5 meterregel binnen die sport niet mogelijk is. Daarbij geldt de dringende oproep om buiten het sportveld en voor en na de wedstrijden de 1,5 meterregel en de hygiënevoorschriften van het RIVM aan te houden. Natuurlijk staan wij achter deze oproep. Door afstand te houden is er ruimte gecreëerd zei de minister-president terecht, en laten we vooral voorkomen dat er nieuwe uitbraken komen.”

Dielessen: „Dit is vooral goed nieuws voor al die sporters voor wie sporten nog niet goed mogelijk was, zoals bij veel binnensporten en een aantal topsporters in Nederland.”

De sportsector zal volgens NOC*NSF de nu versoepelde beperkingen wat betreft het publiek bij sportwedstrijden snel bestuderen en deze toepassen op de wedstrijden en competities die nu georganiseerd kunnen worden.