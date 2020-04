Excuses van ’hypocriete’ Kyle Walker na seksrel

Op de dag dat Walker zijn 1,7 miljoen volgers via Instagram toesprak - waarin hij vertelde dat iedereen zich aan de gezondheidsregels van de overheid moest houden - had Walker zelf net afscheid genomen van twee escortdames die hij op bezoek had. Op dinsdagavond betraden de 21-jarige Louise McNamara en haar drie jaar oudere collega het huis van Walker. Een dag later vertrok het duo weer.

Later op de dag zag McNamara de video van Walker en dat zat de escortdame niet helemaal lekker. Zij stapte naar The Sun en deed haar verhaal. „Hij is hypocriet”, begon zij. „Eerst nodigt hij twee vreemdelingen uit in zijn huis voor seks. Een dag later leest hij iedereen de les over hoe de mensen veilig thuis moeten blijven.”

The Sun is wat betreft dit soort verhalen niet altijd even betrouwbaar, maar in het geval van Walker heeft het Britse medium het wel aan het juiste eind. Walker bevestigt namelijk dat hij de mist in is gegaan. „Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor wat er vorige weer is gebeurd”, aldus Walker. „Als profvoetballer heb ik een voorbeeldfunctie en dat begrijp ik. Om die reden wil ik mijn excuses aanbieden aan mijn familie, mijn vrienden, de club, de supporters en het publiek. Ik heb iedereen laten zitten.”

Voor Walker is het te hopen dat zijn excuses hout snijdt. Manchester City is namelijk op de hoogte van het incident en treedt ermee naar buiten. „Wij weten van het verhaal dat naar buiten is gekomen over het privéleven van Kyle Walker en dat hij de regels van de Britse lockdown en de sociale afstand heeft genegeerd”, aldus City in een verklaring.

De club gaat verder: „Onze spelers en en staf werken tijdens deze coronacrisis keihard om de enorme inspanning van ons zorgsysteem te steunen. We zijn teleurgesteld over de beschuldigingen en zijn op de hoogte van het snelle statement van onze speler. De aankomende dagen zullen wij een intern onderzoek starten.”