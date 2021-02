Zeljko Petrovic ontgoocheld door totale afgang Willem II

Zeljko Petrovic druipt af na de dikke nederlaag tegen FC Utrecht. Ⓒ ANP

TILBURG - Willem II-trainer Zeljko Petrovic was zwaar ontgoocheld na de 6-0 afgang van zijn ploeg tegen FC Utrecht. Een nederlaag die zelfs nog een stuk hoger had kunnen uitvallen, want FC Utrecht verknoeide nog een groot aantal kansen. Zo schoten Gyrano Kerk en Bart Ramselaar op de paal. „Dit is om je te schamen, echt heel pijnlijk. Het is echt niet om aan te zien wat wij hebben gepresteerd. We zijn gewoon geslacht”, aldus de Montenegrijn, die drie weken geleden is aangesteld om een schokeffect te bewerkstelligen.