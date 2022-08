Britse media nu vol lof over Ten Hag: ’Een duizelingwekkende transformatie’

Voetbal

Jürgen Klopp vreest onrust bij Liverpool na slechte seizoenstart

Trainer Jürgen Klopp maakt zich op voor een onrustige periode bij Liverpool. De Engelse topclub is door de nederlaag bij Manchester United (1-2) afgegleden naar de zestiende plaats in de Premier League met 2 punten uit drie wedstrijden. De club, vorig jaar nog tweede in de competitie en finalist in ...