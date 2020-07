Lewis Hamilton met de schrik vrij

Hamilton zou na een schuiver van Bottas tijdens de laatste push hebben verzuimd om snelheid te verminderen bij de korte gele vlag-situatie. Ook zou Brit te wijd uit de laatste bocht, bocht 10, zijn gekomen.

Voor het eerste vergrijp werd Hamilton vrijgesproken, omdat er naast de gele vlaggen ook een groen lichtsignaal werd gegeven. Dat zou te verwarrend zijn geweest. De eerste rondetijd van de zesvoudig wereldkampioen in Q3 is wel verwijderd, omdat hij buiten de baan terechtkwam. Dankzij zijn tweede tijd in die sessie blijft de tweede plaats op de grid wel op zijn naam staan. Het betekent dat Max Verstappen gewoon vanaf plek drie start.

Max Verstappen start vanaf de tweede startrij, zondag bij de GP van Oostenrijk. Ⓒ ANP/HH

