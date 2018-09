Arena volgt Klinsmann op bij Team USA

Arena coachte de ploeg al van 1998 tot 2006. Op het WK van 2002 werd onder zijn leiding de kwartfinales bereikt. Hij krijgt de taak om de formatie naar het WK van 2018 in Rusland te leiden.

Onder Klinsmann begonnen de Amerikanen slecht aan de kwalificatiereeks. De equipe staat in hun groep zesde en laatste, na nederlagen tegen Mexico en Costa Rica. Alleen de beste drie teams plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

Volgens voorzitter Sunil Gulati van de Amerikaanse bond was Bruce de topkandidaat voor de functie. De opvolger van Klinsmann noemt het zelf een eer om weer bij de nationale ploeg aan de slag te kunnen gaan. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we vanaf de juiste stappen gaan zetten om weg naar het WK van 2018'', aldus Arena.

Klinsmann was sinds 2011 bondscoach van de Verenigde Staten. Daarvoor was de oud-topspits van 2004 tot 2006 bondscoach van de Mannschaft. Klinsmann leidde Duitsland op het WK van 2006 in eigen land derde. Van 2008 tot 2009 trainde de Duitser Bayern München.