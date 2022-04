Tsitsipas verslaat Djokovic-beul Davidovich en pakt weer titel in Monte Carlo

Davidovich Fokina, de nummer 46 van de wereld, stond in Monte Carlo voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. De 22-jarige Spanjaard had in de tweede ronde Novak Djokovic verrast. Hij versloeg na de nummer 1 van de wereld ook David Goffin, Taylor Fritz en Grigor Dimitrov. Tsitsipas had in de halve finales Alexander Zverev geklopt, de Duitse nummer 3 van de mondiale ranglijst.

De Griek bereikte begin dit jaar de halve finales van de Australian Open en haalde in Rotterdam de eindstrijd. Tsitsipas moest het daarin afleggen tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.