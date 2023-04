Nyck de Vries steekt hand in eigen boezem: ’Heel stomme fout’

De AlphaTauri-coureur raakte in de tiende ronde de muur. „Volledig mijn fout en mijn verantwoordelijkheid. Een heel stomme fout”, aldus De Vries. „Dat mag niet gebeuren, maar ik heb de fout gemaakt. Heel dom en onnodig. Het is in die zin een ongemakkelijke bocht, omdat de muur als het ware op je afkomt. Ik zat er te dicht op. Ik kan alleen naar mijzelf kijken en kan naar niemand anders wijzen. Ik zal de consequenties moeten dragen. Dit is zo’n weekeinde dat ik snel wil vergeten.”

De Vries kende met een zesde tijd in de enige training op vrijdag nog een bemoedigende start, maar daarna ging het mis. Tijdens de kwalificatie crashte de inwoner van Monaco, waarna ook zijn sprintkwalificatie op zaterdagochtend niet goed verliep. In de sprintrace finishte hij als veertiende.

„Natuurlijk achtervolgde die slechte start me een beetje aan het begin, maar zaterdag verliep de middag uiteindelijk wel positief. Ik ga dus geen excuses zoeken. In het Engels zeggen ze: when it rains, it pours. Gelukkig is er volgende week weer een race (in Miami, red.). Ik geloof dat ik het tij kan keren.”