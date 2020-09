Ronde van Luxemburg bol van sensatie: valpartij door vrachtwagen en iets te voorbarige renner

Santiago Buitrago denkt te winnen... Ⓒ Eurosport

De Ronde van Luxemburg 2020 blijft verbazen. Na een rennersprotest in rit twee, stond ook de laatste etappe bol van incidenten. Zo was er een massale valpartij door een vrachtwagen in de afdaling én vierde Santiago Buitrago iets te uitbundig. Hij moest namelijk nog een rondje...