Zidane: dit was geen wedstrijd, het had afgelast moeten worden

„Dit was geen voetbalwedstrijd, het had afgelast moeten worden”, zei de geïrriteerde Zidane. „We zijn slecht omgegaan met de omstandigheden en de reis. We hebben gedaan wat we konden op het veld, maar het gevoel dat nu leeft is dat het geen goede wedstrijd was.”

De reis van Real naar Osasuna verliep ook al niet zonder problemen. De ploeg vertrok vrijdag met veel vertraging richting Pamplona. De kampioen van Spanje stond uren stil op de startbaan van het hoofdstedelijke vliegveld Barajas Airport. Het toestel kon niet opstijgen vanwege een hevige sneeuwstorm die het openbare leven in Madrid even stillegde.

„Het is verleden tijd en op dit moment weten we niet wat we gaan doen of wanneer we terug zullen komen”, aldus de trainer. „Mijn grootste klacht heeft betrekking op de wedstrijd. De omstandigheden waren gewoon niet goed. Ik weet dat ik mezelf herhaal, maar zo is het.”

