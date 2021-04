Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleybal: King of the Court beachvolleybal weer in Utrecht

13:41 uur Het internationale beachvolleybaltoernooi King of the Court keert komende zomer terug in Utrecht. Er zal opnieuw een speciaal coronaproof stadion worden gebouwd waar per sessie tussen de 450 en 900 toeschouwers aanwezig kunnen zijn. Het prijzengeld is verdubbeld naar 100.000 dollar (omgerekend 83.000 euro). De speeldata zijn 25 tot en met 28 augustus.

Vorig jaar werd King of the Court ook gehouden in Utrecht en was de organisatie bijzonder tevreden over het verloop. De bezoekers waren enthousiast over het spelformat en het evenement werd live uitgezonden in 24 landen. Organisator Sportworx heeft voor de komende editie een nog bekend te maken hoofdsponsor gevonden.

King of the Court is een spectaculaire variant van het beachvolleybal, waarbij het veld wordt verdeeld in een winnaarskant en een uitdagerskant. Alleen aan de winnaarskant kunnen punten worden gescoord. Vijf teams zijn tegelijkertijd actief.

Paardensport: Paardensportwedstrijd CHIO Rotterdam verplaatst naar begin juli

11.52 uur: De paardensportwedstrijd CHIO Rotterdam is verplaatst naar begin juli. Het evenement wordt van 1 tot en met 4 juli gehouden, zo heeft de organisatie na overleg met alle betrokken partijen besloten. De aanvankelijke datum voor de wedstrijden in het Kralingse Bos was van 24 tot en met 27 juni. Het CHIO ziet nu meer mogelijkheden voor een organisatie die ’coronaproof’ is.

„Met deze goedkeuring is de kans dat het CHIO Rotterdam dit jaar door kan gaan aanmerkelijk groter geworden”, zegt algemeen directeur Ron Voskuilen. „We moeten vanwege corona wel nog steeds met alle scenario’s rekening houden. Omdat we de kans op een compleet CHIO inclusief publiek vrij klein achten, zijn we op de achtergrond voorbereidingen aan het treffen om het evenement live te kunnen uitzenden via TV en onlinekanalen.”

De iets latere datum past ook beter in de voorbereiding van de internationale topruiters op de Olympische Spelen van Tokio, de komende zomer.

Voetbal: Rechter: maandag besluit over betaling ADO Den Haag

11.12 uur: De rechter beslist uiterlijk komende maandag om 14.00 uur of de Chinese eigenaren van voetbalclub ADO Den Haag de betalingsafspraken moeten nakomen. De Eredivisieclub had een kort geding aangespannen tegen grootaandeelhouder United Vansen en haar meerderheidsaandeelhouder Jiahua Oriental Holdings. De aandeelhouders kwamen niet opdagen in de rechtbank in Den Haag, het geding duurde daarom nog geen kwartier.

De kwestie zou gaan om een toegezegd bedrag van 2 miljoen euro, dat uiterlijk maandag voldaan moet worden. Zonder dat geld komt ADO in acute geldnood. Wat de consequenties daarvan kunnen zijn, kon voorzitter Mohammed Hamdi na afloop van de zaak niet zeggen. De advocaat van de voetbalclub vulde aan dat ze niet op de zaken vooruit willen lopen en vooral hopen op een positieve uitspraak maandag.

„De club bestaat 116 jaar. We doen er alles aan om de club overeind te houden”, zei Hamdi tegen de rechter. De rechter vroeg Hamdi met een knipoog of ADO eigenlijk ook een uitnodiging had gehad voor de Super League, een nieuw op te richten en inmiddels al omstreden gesloten competitie voor Europese topclubs.

United Vansen probeert al enige tijd ADO te verkopen. Dat is tot dusverre nog niet gelukt. Eerder deze week verschenen er berichten in de media dat de Chinese grootaandeelhouder Wang Hui dicht bij een akkoord zou zijn met een Amerikaanse firma. Officieel is er daarover echter nog niets naar buiten gebracht. Nog tot een uur voor het kort geding zou Wang hebben geprobeerd de zaak tegen te houden in de hoop er onderling uit te komen.

Vakblad Voetbal International citeerde donderdag uit een persbericht van het Amerikaanse bedrijf World Soccer Holdings, dat beweert een akkoord te hebben over een overname van 95,1 procent van de aandelen. Het bedrijf zou wel aandringen op een andere organisatiestructuur bij de club.

ADO Den Haag moet vrezen voor degradatie uit de Eredivisie. Met nog vijf duels te spelen heeft de nummer laatst een achterstand van 6 punten op Willem II, dat momenteel op de veilige vijftiende plek staat.

Het was niet voor het eerst dat ADO zijn Chinese grootaandeelhouder voor de rechter daagde. Eind december 2016 was er ook een kort geding waarin de voetbalclub een betaling eiste van een toegezegd bedrag van 2,5 miljoen euro. De Haagse club had het geld toen nodig om de jaarrekening rond te krijgen. De rechter stelde ADO destijds in het gelijk.

Algemeen: Eerste coronabesmetting tijdens fakkelestafette olympische vlam

11.00 uur: De fakkelestafette met de olympische vlam in Japan is ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet coronabestendig gebleken. De organisatie meldt een besmetting bij een verkeersregelaar in de zuidwestelijke prefectuur Kagawa. De man zou bij het passeren van de fakkel een mondmasker hebben gedragen en voldoende afstand hebben gehouden.

De olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio begon op 25 maart in Fukushima aan de lange fakkeltocht. Het was de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam in 121 dagen via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio laten aankomen, de dag van de openingsceremonie.

Het toenemende aantal besmettingen in Japan dwong de organisatie al sommige trajecten van de fakkeltocht over te slaan. De positieve test van donderdag was de eerste tijdens het traditionele evenement.

Het Internationaal Olympisch Comité en het organisatiecomité hebben nog altijd geen twijfels; de Spelen gaan door. Wel gaat Japan momenteel gebukt onder een nieuwe besmettingsgolf, met noodmaatregelen tot gevolg.

Basketbal: Nederlaag Philadelphia en Brooklyn in NBA

10.08 uur: Philadelphia Sixers en Brooklyn Nets, de top twee in de oostelijke divisie van het Amerikaanse profbasketbal (NBA), hebben een nederlaag geleden.

De Sixers gingen in eigen huis met 113-116 onderuit tegen de Phoenix Suns, waar Chris Paul uitblonk met 28 punten en 8 assists. De Sixers misten met Ben Simmons, Tobias Harris en Seth Curry drie belangrijke spelers. Joël Embiid was met 38 punten en 17 rebounds wel goed op dreef.

Philadelphia blijft wel op kop. Eerste achtervolger Brooklyn verloor ook, met 114-103 van Toronto Raptors. In Tampa, waar de Raptors dit seizoen hun thuiswedstrijden afwerken, waren Pascal Siakam (27 punten en 9 rebounds) en OG Anunoby (25 punten) in vorm. Bij de Nets kwam Kyrie Irving tot 28 punten en 11 rebounds. Kevin Durant en James Harden ontbraken nog met blessures.

Algemeen: Atleten mogen bij Olympische Spelen niet protesteren op podium

08.15 uur: Atleten mogen bij de Olympische Spelen van Tokio komende zomer en de Winterspelen van Peking volgend jaar niet protesteren als ze worden gehuldigd, en ook niet in het stadion tijdens de wedstrijden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft dat verboden. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een verzoek van de atletencommissie.

Uit een rondvraag bij ruim 3500 atleten bleek dat twee derde vindt de wedstrijden niet mogen worden aangegrepen voor religieuze of politieke propaganda en evenmin om het ongenoegen te uiten over bijvoorbeeld racisme.

Het IOC heeft al in de reglementen staan dat dit niet mag, maar heeft het onderwerp opnieuw aangekaart nu in veel stadions wereldwijd sporters het racisme onder de aandacht brengen. Met welke sancties atleten te maken krijgen die het verbod naast zich neerleggen heeft het IOC nog niets gezegd.

Voetbal: Modric tekent nieuw contract bij Real Madrid

08.03 uur: Luca Modric blijft voorlopig bij Real Madrid voetballen. Voorzitter Florentino Perez van de Spaanse topclub zei dat de 35-jarige Kroaat een nieuw contract heeft ondertekend. Voor hoe lang precies liet Perez in het midden.

Sinds 2012 speelt Modric bij Real Madrid. Hij kwam destijds over van Tottenham Hotspur uit de Premier League.

Perez gaf ook aan dat er nog geen akkoord is met Sergio Ramos over een nieuwe verbintenis. „We zijn in gesprek”, aldus de voorzitter over zijn aanvoerder. „Dat we heel graag verder met hem willen lijkt me vanzelfsprekend.”

Volgens Perez is het wel de vraag of Real Madrid voldoende middelen heeft om de Spaanse international langer vast te stellen. Perez gaf aan dat het geld niet meer voor het oprapen ligt, sinds de coronacrisis het voetbal zwaar heeft getroffen.

Voetbal: Manchester City rekent toch op De Bruyne in Champions League

07.53 uur: Manchester City rekent er toch nog op dat Kevin de Bruyne volgende week in de halve finale van de Champions League kan spelen tegen Paris Saint-Germain. Volgens coach Pep Guardiola is de enkelblessure van zijn Belgische vedette minder ernstig dan aanvankelijk werd gevreesd.

De Bruyne liep de blessure afgelopen zaterdag op in de verloren halve finale van de FA Cup tegen Chelsea. Zondag zal hij nog wel ontbreken in de finale van de League Cup tegen Tottenham Hotspur. „Dat duel komt nog te vroeg”, aldus Guardiola.

„Maar Kevin boekt vooruitgang, sneller dan we aanvankelijk dachten”, zegt de Spaanse trainer. „Hij voelt zich inmiddels al een stuk beter. Mogelijk dat hij al vanaf maandag weer voluit kan trainen.”

Voetbal: 200 miljoen euro staatssteun voor hoogste Belgische voetbalklasse

07.19 uur: De achttien voetbalclubs in de hoogste klasse van het Belgische profvoetbal hebben vorig seizoen een fiscaal cadeau van 199,4 miljoen euro gekregen, blijkt uit berekeningen van de krant Het Nieuwsblad.

Het bedrag is de optelsom van fikse kortingen op de belastingen (93,8 miljoen) en de sociale zekerheid (105,6 miljoen). Om een voetballer bijvoorbeeld 100.000 euro netto te kunnen betalen, moet een voetbalclub in 120.000 euro budget voorzien, waar dat voor de meeste andere Belgische sectoren 250.000 euro is.

De zes grootste clubs krijgen jaarlijks 130,7 miljoen euro. Anderlecht is koploper met 32,2 miljoen euro, gevolgd door Club Brugge, Standard Luik, AA Gent, Racing Genk en FC Antwerp.

Het fiscale voordeel is de laatste jaren fiks gestegen: tien jaar geleden ging het om 66,6 miljoen euro. Die stijging heeft voor een groot deel te maken met de riante voetbalsalarissen. Een optelsom leert dat de eersteklasseclubs de afgelopen tien jaar in totaal 1,2 miljard euro staatssteun hebben gekregen.

Verschillende politieke partijen willen af van deze regeling. Het is niet duidelijk of en wanneer er een hervorming komt.

Voetbal: Kort geding ADO Den Haag tegen Chinese grootaandeelhouder

07.17 uur: Voor de rechtbank in Den Haag begint om 10.00 uur het kort geding dat Eredivisieclub ADO Den Haag heeft aangespannen tegen grootaandeelhouder United Vansen en haar meerderheidsaandeelhouder Jiahua Oriental Holdings. De Haagse clubleiding eist van de Chinese eigenaren dat ze hun betalingsafspraken nakomen. Het zou gaan om een toegezegd bedrag van 2 miljoen euro. Zonder dat geld komt ADO in acute geldnood.

United Vansen probeert al enige tijd ADO te verkopen. Dat is tot dusverre nog niet gelukt. Eerder deze week verschenen er berichten in de media dat de Chinese grootaandeelhouder dicht bij een akkoord zou zijn met een Amerikaanse firma. Officieel is er daarover echter nog niets naar buiten gebracht.

ADO Den Haag moet vrezen voor degradatie uit de Eredivisie. Met nog vijf duels te spelen heeft de nummer laatst een achterstand van 6 punten op Willem II, dat momenteel op de veilige vijftiende plek staat.