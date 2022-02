Premium Het beste van De Telegraaf

Russische overheid garandeert dat spelers terug kunnen vliegen, stelt NBB Oranje basketballers spelen wedstrijd in Rusland terwijl Poetin oorlog voert: ’Belangrijkste dat spelers veilig zijn’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Een beeld uit een interland tussen Nederland en Zweden in februari vorig jaar. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Nederlandse basketballbond heeft 24 uur per dag contact met de spelers van het nationale team, dat uitgerekend vanavond moet aantreden tegen de nationale ploeg van Rusland. De Oranje Lions hebben het thuisfront laten weten dat ze bereid zijn aan te treden in Perm, dat ten oosten van Moskou en op zo’n 2000 kilometer afstand van Kiev ligt. Hun familie en de basketbalbond kijken of de basketballers na de wedstrijd veilig kunnen terugkeren naar Nederland.