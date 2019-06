’Van Gerwen kan wel tien wereldtitels halen’

„We moeten hem dankbaar zijn voor wat hij de laatste jaren doet. Als Michael er niet was geweest en we het alleen van mij moesten hebben, dan weet ik ook niet of de sport hier nog zo leefde.”

Natuurlijk was Van Barneveld in de jaren negentig in Nederland de grondlegger, maar de tijden zijn veranderd. „Dat moeten we niet onderschatten”, zegt hij. „Daar moeten we hem zeker dankbaar voor zijn. Al is hijzelf natuurlijk het meest dankbaar, want hij raapt qua prijzen en geld alles op. Michael zorgt ervoor dat Nederland alles uitmaakt in darts. Met een niveau, dat is echt niet normaal joh. Hij heeft de sport opnieuw op de kaart gezet.”

Van Barneveld heeft nog altijd meer wereldtitels dan Van Gerwen; vijf om drie. Maar hij verwacht dat die statistieken over een aantal jaar anders zijn. „Michael kan wel tien titels halen.”

