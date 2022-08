Bernal maakt 7 maanden na horrorval rentree in peloton

De klimmer van Ineos Grenadiers liep daarbij tal van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen en knieschijf, borstletsel, geperforeerde longen en elf gebroken ribben. Bernal moest zeker vier operaties ondergaan.

„Ik was bijna dood, maar ik ben God dankbaar dat Hij me dit heeft laten doorstaan”, schreef de Colombiaan in die periode op sociale media. „Ik had 95 procent kans op een dwarslaesie en verloor bijna mijn leven met wat ik het allerliefste doe. Dit was de zwaarste wedstrijd, maar ik had een geweldige groep mensen om me heen.” Bernal lag zo’n twee weken in het ziekenhuis.

De wielrenner, die vlak voor zijn ongeval zijn contract bij de Ineos-ploeg had verlengd tot eind 2026, maakt bijna een jaar na zijn laatste wedstrijd zijn rentree in de vijfdaagse etappekoers van Denemarken. Na de Vuelta van vorig jaar, waarin Bernal zesde werd, kwam hij niet meer in actie. De Colombiaan won begin 2021 de Giro.