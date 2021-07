Lionel Messi niet te houden op Copa America

De Argentijnen versloegen Ecuador met 3-0. Tot een duel met zijn goede vriend Luis Suárez komt het niet. De komende tegenstander is Colombia dat Uruguay na strafschoppen versloeg.

Messi, wiens toekomst bij FC Barcelona onzeker is nu zijn contract is afgelopen, bereidde doelpunten van Rodrigo De Paul, kort voor rust, en Lautaro Martínez voor. Die tweede treffer viel in de 84e minuut en besliste in feite het duel. Messi schoot in de extra tijd nog raak uit een vrije trap. Kort ervoor had de Ecuadoraanse verdediger Piero Hincapié een rode kaart gekregen.

Messi heeft de Copa America nog niet op zijn erelijst staan. Drie keer ging hij met Argentinië onderuit in de finale: in Venezuela 2007, in Chili 2015 en in de Verenigde Staten 2016.

Dinsdag neemt Argentinië het in Brasilia op tegen Colombia om een plaats in de finale. In de Braziliaanse hoofdstad eindigde het duel tussen de Colombianen en Uruguay in 0-0. In de strafschoppenserie was Colombia met 4-2 de beste.

In de andere halve finale staan Brazilië en Peru tegenover elkaar.