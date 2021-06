Judoka Tessie Savelkouls naar Olympische Spelen na ongekend revalidatietraject

Toen de 29-jarige Gelderlandse vorig jaar uitsprak dat ze de komende Zomerspelen als stip op de horizon had gezet, dacht menigeen dat ze een grap maakte. Tijdens een Grand Slam in Parijs was ze immers zo zwaar geblesseerd geraakt aan haar knie dat het onzeker was of ze ooit nog normaal zou kunnen lopen. Laat staan judoën op topniveau.

Savelkouls onderging in ruim een jaar tijd maar liefst vier ingrijpende operaties, volgde een zeer intensief revalidatietraject en doet pas sinds anderhalve maand weer mee aan de reguliere trainingen. Tijdens een trainingskamp op Papendal mocht ze vorige week voor het eerst weer wedijveren met buitenlandse concurrenten. ,,En het ging beter dan ik had durven hopen”, zei ze afgelopen weekeinde in gesprek met De Telegraaf.

,,Ik had geen idee waar ik stond ten opzichte van de buitenlandse zwaargewichten. Ik was heel benieuwd hoe mijn worpen zouden uitpakken, of ik de kracht van die andere meiden aan kon en of ik misschien wel angst zou voelen. Gelukkig is dat allemaal heel goed gegaan. Ik heb aardig wat mensen op hun rug gegooid en hoefde niet eens tot het gaatje te gaan om zo’n trainingsweek vol te houden. Dat is allemaal heel fijn om te voelen.”

Bekijk ook: Medisch wonder Tessie Savelkouls wacht op verlossende woord

De mensen in haar omgeving zijn massaal onder de indruk. ,,Ik zag Tessie met die buitenlandse zwaargewichten judoën en ze was ‘gewoon’ fitter dan de rest”, vertelde Juul Franssen (31), die zelf in de klasse tot 63 kilogram meedoet aan de Zomerspelen. ,,Ik heb oneindig veel respect voor Tessie. De dokters gaven haar niet veel, maar ze laat zien dat het menselijk lichaam tot zóveel meer in staat is als je ergens in gelooft en er 300 procent voor gaat. Dat vind ik het mooiste aan dit hele Tessie-verhaal. Ze heeft het ongelijk van heel veel mensen bewezen en aangetoond dat niet alles meetbaar is. Eigenlijk verdient ze nu al een gouden medaille, voor haar vechtlust.”

Dankzij haar uitstekende prestaties voorafgaand aan de blessure die ze begin vorig jaar opliep, had Savelkouls zich op basis van de internationale ranking al gekwalificeerd voor de Spelen. De beslissende stem lag echter bij Judo Bond Nederland en vooral NOC*NSF. Die partijen hebben besloten dat het sportief én medisch verantwoord is om Savelkouls naar Tokio te sturen.